Si è imbattuto in un libretto di risparmio risalente a 63 anni fa e ha fatto un'incredibile scoperta: qual è il valore attuale del denaro contenuto

All’epoca aveva solo 9 anni: furono i genitori ad aprire quel libretto di risparmio per garantire al proprio figlio un futuro tranquillo. Ma per qualche ragione venne

dimenticato e, solo 63 anni dopo, è stato ritrovato all’interno di un vecchio baule. Su quel libretto aperto a nome del figlio, oggi attore, erano stati versati mille euro. Ma oggi, tra interessi e rivalutazione, l’uomo che ha ritrovato il documento potrebbe avere tra le mani un vero tesoro.

Trova un libretto di risparmio con 1000 lite: il valore di oggi è enorme

Era il lontano 1963 quando una coppia di attori di teatro dell’Alta Valvassina ha aperto un libretto di risparmio per il figlio Umberto, depositando alla Cassa di Risparmio di Trieste mille lire. Umberto, oggi 72enne ed attore di prosa, ha ritrovato per pura casualità quel libretto in un vecchio baule di scena della famiglia, contenente documenti privati e copioni teatrali.

Il tutto è avvenuto durante un trasloco: quel baule era rimasto sempre in un garage di deposito per materiale teatrale ubicato a Pieve del Grappa. Ma in occasione del trasloco l’uoo ha scoperto il libretto. La moglie, gravemente malata di tumore, è però venuta a mancare poco dopo e Umberto si è dimenticato del libretto recuperandolo solo alcuni mesi dopo, mentre riordinava la casa.

A quel punto ha preso la decisione di recarsi all’Assoiazione Italia di Roma e, parlando con un cosulente, ha scoperto di avere tra le mani un vero e proprio tesoro. Quei mille lire, che i genitori depositarono per lui quando aveva 9 anni, potrebbero infatti oggi valere oltre 50nila euro tra interessi, rivalutazione e capitalizzazione. Il credito, peraltro, potrebbe non essere prescritto proprio perché l’attore ha ignorato l’esistenza del libretto fino al momento del ritrovamento. L’intera cifra potrebbe dunque ben presto essergli corrisposta.