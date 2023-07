Il cadavere di Mattie Sheils, bambina di 2 anni travolta dal fiume insieme alla mamma e al fratellino di nove mesi, è stato trovato nelle scorse ore, dopo lunghe e approfondite ricerche. Ad annunciare il ritrovamento dei resti della piccola è stato il dipartimento di polizia Upper Makefield Police Townshop, in Philadelphia.

Trovato il cadavere della bambina di 2 anni travolta dal fiume

“Siamo riusciti a riportare Mattie Sheils a casa”, ha riferito il dipartimento di polizia tramite un post condiviso sui social. Comunicato il recupero del corpo senza vita della bimba, le autorità hanno anche affermato che le ricerche andranno avanti con l’obiettivo di restituire alla famiglia anche la salma del piccolo Conrad di nove mesi.

Lo scorso 15 luglio, Mattie e Conrad sono stati travolti dall’esondazione del fiume Delaware, corso d’acqua che divide lo Stato della Pennsylvania dallo Stato del New Jersey e dallo Stato di Philadelphia. I due bambini si trovavano nella Contea di Bucks, in Pennsylvania, al momento della tragedia. A causa dell’esondazione, una carreggiata che attraversa la città di Upper Makefield si è improvvisamente allagata, spazzando via e uccidendo non solo i fratellini ma anche altre cinque persone, inclusa la madre dei piccoli.

A bordo dell’auto sulla quale viaggiavano le tre vittime erano presenti anche il padre dei bimbi, la nonna e un altro fratellino di 4 anni, tutti sopravvissuti all’alluvione. La famiglia dimezzata dall’incidente risiede a Charleston, nella Carolina del Sud.

La nota della polizia di Philadelphia

Il corpo senza vita di Mattie è stato trovato nella giornata di sabato 22 luglio. A dichiarare di aver recuperato i resti di una bambina di due anni dal fiume Delaware è stato il capo dei vigili del fuoco di Upper Makefield Township, Tim Brewer. La segnalazione è stata ricevuta poco dopo le ore 17:00, a sud del Betsy Ross Bridge.

Se il cadavere della bimba è stato ritrovato, le ricerche vanno avanti per il neonato. “Dopo la notizia di ieri, sappiamo che tanti sono ancora scossi per la tragica perdita, ma siamo grati che le preghiere siano state esaudite e che siamo riusciti a riportare Mattie a casa. Questo ha solo rafforzato la nostra determinazione di riunire Conrad alla sua famiglia e a sua sorella. Quindi, oggi, le operazioni di ricerca continueranno”, si legge nel post condiviso su Facebook dal dipartimento di polizia di Philadelphia.

“La famiglia Sheils desidera esprimere la sua gratitudine per il sostegno e la preoccupazione dimostrati da parte della comunità e delle persone in tutto il paese, poiché i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per trovare Mattie e Conrad. I familiari si dicono grati del fatto che la piccola Mattie sia stata riportata a casa. Stiamo ancora pregando per il ritorno di Conrad”, conclude la nota.