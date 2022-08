Tu si que vales, Maria De Filippi si arrabbia durante la registrazione: “Mi sono sentita usata”

Durante le registrazioni della nuova edizione di "Tu si que vales" un concorrente avrebbe fatto arrabbiare moltissimo Maria De Filippi.

Non è la prima volta che Maria De Filippi perde le staffe durante le puntate di Tu si que vales. Nelle nuove registrazioni, però, è accaduto qualcosa che l’ha fatta davvero infuriare.

Maria De Filippi infuriata a Tu si que vales

Il pubblico si deve preparare psicologicamente per quello che accadrà in una puntata della nuova edizione di Tu si que vales, che lascerà sicuramente tutti a bocca aperta. Maria De Filippi, in un’intervista per il settimanale Oggi, ha raccontato di aver perso la pazienza durante una delle nuove registrazioni e di non essersi mai arrabbiata così tanto prima d’ora in televisione. Come riportato anche dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, la conduttrice ha ammesso di essersi letteralmente infuriata con un concorrente.

Maria De Filippi: “Mi sono sentita usata e mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”

“Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv” sono state le parole della conduttrice, che ha poi sottolineato di essersi addirittura sentita “in colpa per la reazione avuta“. Dopo questa notizia, sicuramente il pubblico non vedrà ancora più l’ora di vedere le nuove puntate.