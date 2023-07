Tragedia a Garbagnate (Milano) dove un uomo alla guida di un furgone ha ucciso due 15enni, un ragazzo e una ragazza, in bici. L’incidente è avvenuto lo scorso 17 luglio. Il giovane non ce l’ha fatta, mentre la sua amica è finita in ospedale in gravi condizioni. Il responsabile del sinistro è un ragazzo di 32 anni di nazionalità rumena, risultato ubriaco e senza patente: da precisare come l’uomo si sia fermato a prestare soccorso. Alla fine è stato arrestato per omicidio stradale.

Ubriaco e senza patente alla guida: condotto a San Vittore

L’investimento si è verificato alle 22.30 in via Kennedy a Garbagnate Milanese. Il servizio di emergenza 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo. La giovane è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in coma. Come informa FanPage, l’investitore, che si trovava a bordo di un furgone, è stato portato dai carabinieri di Rho nel carcere milanese di San Vittore in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che ha anche disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da Gazetta.it sappiamo come la bicicletta è stata trovata nel prato vicino alla strada, ma non è chiaro se i due giovani stavano attraversando sulle strisce con il mezzo. Tuttavia, è evidente che l’autista era ubriaco. L’esame dell’alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico di 1,1, che è più del doppio del limite consentito dalla legge.