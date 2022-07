Aveva deciso di lasciarlo dopo un'incresciosa esplosione di rabbia, fu uccisa dal fidanzato geloso per un apprezzamento su un concorrente di un quiz tv

Arrivano dal Regno Unito gli sviluppi di un terribile fatto di sangue con una ballerina 22enne uccisa dal fidanzato geloso per un apprezzamento su un concorrente di un quiz tv. Il 27 agosto del 2021 la povera Maddie Durdant-Hollamby venne accoltellata a morte dal 41enne Ben Green che poi si tolse la vita.

E a scatenare il momento culminante di una crisi di coppia “guastata” dalla gelosia patologica di lui era stato un semplice apprezzamento su un concorrente alla televisione.

Uccisa dal fidanzato geloso per un complimento alla tv

In realtà quell’episodio era stato “miccia” ma non elemento scatenante dell’uccisione di Maddie, ma fa fede perché dà la cifra della capacità di Ben di diventare pazzo anche di fronte a circostanze del tutto convenzionali.

Maddie venne ripetutamente accoltellata al petto dal suo ex partner che era diventato geloso in modo ossessivo e che lei aveva lasciato proprio a causa di quella reazione all’apprezzamento. Maddie però volle dirglielo di persona, a Ben, che era finita, e commise l’ultimo errore della sua vita.

Il ritrovamento dei corpi in casa di lui

La 22enne venne trovata priva di vita nell’abitazione dell’uomo a Kettering, nel Northamptonshire e soltanto in questi giorni, ad un anno di distanza, è arrivata la conferma della dinamica esatta del femminicido-suicidio.

Lo storico è quello già intuito dalla polizia che aveva condotto le indagini: Maddie si recò a casa del suo aguzzino, che da tempo la sottoponeva a stalking e la controllava, per lasciarlo. L’uomo reagì malissimo e lanciandosi come una furia contro di lei la ammazzò a coltellate per poi togliersi la vita. I due corpi vennero trovati dagli agenti dopo una segnalazione da parte degli amici della 22enne che non la sentivano da giorni e che sapevano di cosa fosse capace Ben.