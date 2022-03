La CNN ha identificato cinque possibili scenari diversi verso cui potrebbe evolvere l'invasione russa in Ucraina.

La CNN ha identificato cinque possibili scenari diversi verso cui potrebbe evolvere l’invasione russa in Ucraina. La guerra potrebbe evolvere in vari modi, che sono stati ipotizzati dalla CNN.

Ucraina, come può evolvere l’invasione russa: i cinque scenari possibili

Un mese fa è inziata la guerra in Ucraina, l’invasione russa del Paese. Dopo i giorni iniziali, l’avanzata delle truppe di Mosca, per quanto i bombardamenti siano continuati incessantemente, ha iniziato a rallentare. Per questo diventa complicato comprendere fino in fondo quale sia il piano e la strategia della Russia. “La guerra lampo di Putin è fallita” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con Repubblica. La CNN ha identificato cinque possibili diversi scenari.

Il primo è quello per cui la Russia aumenterà i bombardamenti aerei. Per quanto non siano disponibili numeri ufficiali, le perdite russe iniziano a farsi sentire. Questo spiegherebbe le frenate nell’avanzata di terra e perché Mosca starebbe puntando sui bombardamenti aerei. Il secondo scenario è quello per cui in realtà l’obiettivo di Mosca sarebbe assorbire le zone orientali dell’Ucraina, come il Donbass. I combattimenti a Kiev servirebbero a circondare le forze ucraine che stanno cercando di difendere le zone di Donetsk e Luhansk.

Guerra in Ucraina: gli altri possibili scenari

Il terzo scenario è quello della guerra lunga e del conflitto potratto per anni. Al tavolo dei negoziati Mosca continua a porre condizioni che per Kiev sarebbero irricevibili, come la demilitarizzazione del Paese e l’assunzione di uno status neutrale, il riconoscimento della Crimea come territorio russo e delle repubbliche separatiste come territori indipendenti, l’abbandono di qualsiasi ispirazione a entrare nella Nato. Il quarto scenario parla di “deportazione” di cittadini ucraini in Russia, cosa che sta accadendo a Mariupol.

Mosca continua a distruggere la citta e ha creato corridoi umanitari per i civili, che li stanno conducendo in Russia. “Quello che gli occupanti stanno facendo oggi è familiare per le vecchie generazioni, che hanno visto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale” ha commentato Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol. Il quinto scenario della CNN parla di un esodo di massa verso l’Occidente.