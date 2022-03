Ucraina, il conflitto potrebbe influire sulla sicurezza alimentare globale: i rischi

Il ministro dell'agricoltura tedesco Oezdemir ha messo in guardia dai possibili rischi che potrebbe correre la sicurezza alimentare globale.

Con lo scoppio della Guerra in Ucraina, la sicurezza alimentare globale potrebbe impattare sull’Unione Europea, ma non solo. A renderlo noto il ministro dell’Agricoltura tedesco Oezdemir che in un comunicato ufficiale ha illustrato quali potrebbero essere le principali conseguenze.

Ad ogni modo questo aspetto verrà approfondito nel corso della riunione virtuale che è stata fissata per la giornata di venerdì 11 marzo.

Ucraina, le possibili conseguenze per il conflitto alimentare globale

Il ministro dell’agricoltura Cem Oezdemir – si legge da Reuters – ha precisato quanto potrebbe rischiare l’Europa nel futuro: “La fornitura di generi alimentari in Germania e nell’Unione europea è sicura, ma ci si può aspettare maggiori carenze in alcuni paesi al di fuori dell’UE, soprattutto dove la scarsità regna già oggi a causa di problemi come la siccità”.

Ha poi aggiunto: “Neanche nei paesi industrializzati non si possono escludere aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli”.

i rischi sull’importazione di cereali

Nel frattempo i rischi si fanno sentire sulle importazioni di grano e semi oleosi. Basti pensare che solo l’Ucraina – riporta EurActiv – rappresenta il 19% delle importazioni di grano dell’Unione Europea e il 13% di semi oleosi. Non solo. Con la Russia va a costituire uno dei più importanti mercati mondiali di cereali di base.

L’effetto si è fatto sentire con l’aumento dei prezzi che ha raggiunto il punto più alto da 14 anni a questa parte.