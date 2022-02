Il ministero della difesa russo ha annunciato con un video la fine delle esercitazioni nella Crimea e il ritiro dell'esercito.

Ucraina, la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni nella Crimea

Il primo ritiro è avvenuto ieri, alla vigilia delle visite di negoziazione dei leader europei a Mosca. La Reuters ha spiegato che il ministero della Difesa russo ha condiviso un video che mostra una colonna di carri armati mentre lasciano la Crimea dopo le esercitazioni. Secondo l’agenzia di stampa Ria Novosti sono stati caricati carria armati, veicoli da combattimento e supporti di artiglieria, sulle piattaforme ferroviarie nelle stazioni di carico.

Le truppe e il loro equipaggiamento torneranno nei punti di dispiegamento permanente delle unità militari.

Ucraina-Russia, Chizhov: “Non ci sarà alcun attacco questo mercoledì”

Vladimir Chizhov, inviato russo all’Ue, ha spiegato al quotidiano tedesco Die Welt che per il momento non ci sarà nessun attacco. “Posso assicurare che non ci sarà alcun attacco questo mercoledì e che non ci sarà nemmeno una escalation nella prossima settimana, né nella settimana successiva, né nel prossimo mese” ha dichiarato.

“Le guerre in Europa raramente iniziano di mercoledì” ha aggiunto con ironia, respingendo l’ipotesi dell’invasione avanzata dagli Usa tra il 16 e il 17 febbraio. Il Regno Unito ha fatto sapere di non aver visto prove del ritiro da parte delle truppe russe, nonostante l’annuncio. “Fin quando non vedremo un’adeguata de-escalation dovremmo essere tutti cauti sulla direzione di marcia dal Cremlino” ha spiegato Ben Wallace, ministro britannico della Difesa.