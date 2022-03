Dopo un'altra notte di assedio per Mariupol, a est dell'Ucraina, la Russia ha accettato l'apertura di corridoi umanitari per evacuare i civili.

Ennesima notte di assedio e bombardamenti per l’Ucraina, dove la città di Mariupol è stata oggetto di un “attacco spietato” (così l’ha definito il sindaco) tanto da richiedere la creazione di corridoi umanitari: Mosca li permetterà a partire dalla 10 ora locale.

Ucraina, Mariupol sotto assedio

In un messaggio su Telegram, il primo cittadino di Mariupol Vadim Boitchenko, ha infatti affermato che la città è sottoposta ad un assedio spietato e a continui bombardamenti e chiesto l’evacuazione dei civili. “Siamo cercando soluzioni ai problemi umanitari e tutti i modi possibili per far uscire Mariupol dal blocco“, ha evidenziato. Il porto sul Mar d’Azov, 450mila abitanti, ha una grande importanza strategica. Dopo la richiesta del sindaco, il ministero della Difesa russo ha annunciato che permetterà corridoi umanitari per gli abitanti di Mariupol e Volnovakha.

Russi si avvicinano alla seconda centrale nucleare

Intanto, secondo quanto dichiarato dall’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield, le forze russe si starebbero avvicinando alla centrale nucleare più grande dell’Ucraina dopo quella di Zaporizhzhia. “Sono a 20 miglia“, ha affermato senza fare il nome dell’impianto. Secondo Energoatom, l’organismo di supervisione delle centrali nucleari ucraine, sarebbe quello di Yuzhnoukrainsk nell’oblast di Mykolaiv (Ucraina meridionale).