Ucraina, Zelensky viene insignito del premio “Coraggio” della JFK Library foundation

Per aver lottato con sincerità e deteminazione per il futuro dell’Ucraina, il presidente Zelensky è stato insignito di un importantissimo premio. Al capo dello stato ucraino verrà infatti consegnato il “premio coraggio” che viene assegnato annualmente dalla John F. Kennedy foundation.

La fondazione statunitense – si legge dal sito istuzionale – ha riconosciuto a Zelensky l’abilità di aver guidato il Paese difendendo al contempo “gli ideali democratici e l’indipendenza politica”.

In the face of grave threats to democracy around the world, the JFK Library Foundation will honor five individuals with the #ProfileInCourage Award.

These honorees have demonstrated acts of extraordinary courage to protect democracy at home and abroad. https://t.co/ut2UNbdkUh pic.twitter.com/GLYBwGkvTD

— JFK Library (@JFKLibrary) April 21, 2022