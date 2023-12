Si tratta del 12° pacchetto di sanzioni imposte a Mosca da quando, il 24 febbraio 2022, le truppe russe sono entrate in Ucraina dando inizio ad una guerra su larga scala.

Nuove sanzioni alla Russia

L’obiettivo dell’UE è quello di ridurre l’accesso di Mosca ai metalli e alla tecnologia sensibile, entrambi sfruttati per sostenere lo sforzo bellico. La Russia, infatti, è stata accusata di rimpinguare le casse dello Stato con i proventi delle vendite di diamanti, il cui valore è stimato tra i 4 e i 5 miliardi di dollari all’anno. “Continuiamo a essere al fianco dell’Ucraina, nella buona e nella cattiva sorte” ha commentato il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il commercio di diamanti

Il divieto sui diamanti russi, che partirà da gennaio 2024, riguarda le varietà naturali e sintetiche, nonché i gioielli. Entro marzo dell’anno prossimo sarà esteso anche ai diamanti che vengono tagliati in altri Paesi. Lo stesso Belgio, che ospita un importante centro commerciale nella città di Anversa, ha abbandonato la sua esitazione nei confronti del divieto a seguito di una decisione del G7 che appoggiava la misura. Dal momento che sembra quasi impossibile che un rivenditore sia in grado di risalire alla precisa origine di ogni singolo pezzo, l’UE e i Paesi del G7 hanno messo a punto un sistema internazionale di tracciamento, che segua la filiera produttiva dei diamanti, dalle miniere ai negozi.

La reazione di Mosca

La Russia, che è il più grande produttore mondiale di diamanti grezzi, non è sembrata sorpresa dal nuovo pacchetto di sanzioni, ne tanto meno dall’embargo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha additato le decisioni dell’Unione Europea come “prevedibili”. “Ci stavamo preparando a questo. Non penso che non esistano metodi per evadere le sanzioni ed essi saranno applicati” le parole del portavoce riportate dall’agenzia Interfax.