Uganda, partorisce due gemelli grazie alla fecondazione assistita: la donna ha 70 anni

In Uganda è avvenuto quello che può essere definito in qualche modo un piccolo miracolo. Una donna ha messo al mondo due gemelli, un maschio e una femmina. Fin qui a prima vista potrebbe sembrare che si tratti di un parto gemellare come tanti, ma l’eccezionalità sta nel fatto che la neomamma ha partorito all’età di 70 anni. Ciò è potuto accadere perché il concepimento è avvenuto mediante fecondazione assistita.

Uganda donna partorisce due gemelli a 70 anni

Ad ogni modo il parto è andato bene e madri e bimbi stanno bene e sono in buona salute. Per la donna, questo non è il primo parto. Nel 2020 è diventata madre di un’altra bambina. La donna era stata tuttavia definita “Una donna maledetta” in quanto prima di allora non aveva mai partorito.

Uganda, la vita privata

Nel frattempo, dall’ospedale che ha ospitato la donna è stato espresso apprezzamento per il buon esito dell’operazione. In una serie di dichiarazioni rilasciate a Ntv, è stato osservato: “Questa storia non è solo un successo medico, ma dimostra la forza e la resilienza dello spirito umano”. La donna è stata sposata con il primo marito fino al 1992, mentre dal 1996 è legata all’odierno compagno.