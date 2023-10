“Sono eco-imbecilli, multe più care per chi blocca la strada”. Queste le parole di Matteo Salvini sul bliz di Ultima Generazione sulla A4 Torino-Milano.

Ultima Generazione, Salvini vuole inasprire le multe

Questa mattina il gruppo di attivisti ha bloccato l’autostrada Torino-Milano per due ore, provocando rallentamenti nel traffico lungo la A4. “Fondo riparazione”, questa la protesta scritta a caratteri cubitali sullo striscione dei manifestanti.

Gli attivisti di Ultima Generazione, già noti per i blitz organizzati in tutta Italia, questa mattina si sono seduti a terra lungo l’autostrada A4, protestando contro la politica e la società per la poca attenzione riservata all’emergenza climatica. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e della Digos della questura di Torino per liberare il tratto autostradale.

Molti automobilisti si sono infuriati contro i manifestanti, che hanno bloccato il traffico e causato numerosi ritardi. “Ci spiace per il disagio, ma il disagio climatico è più grande”, hanno risposto.

Salvini duro contro Ultima Generazione

Tutti gli attivisti, circa una ventina, sono stati identificati e verranno denunciati. Immediato il commento del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che su X ha dato degli “eco-imbecilli” a Ultima Generazione.

“Incollarsi all’asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d’Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale. Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua proposta per aumentare le sanzioni – con multa pesante, carcere e arresto in flagranza – ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta”, ha scritto il Salvini sui social.