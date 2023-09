L’agenzia Dire-Tecnè ha rilasciato nelle scorse ore i dati aggiornati riferiti ai suoi sondaggi riguardanti il livello di gradimento degli italiani dei partiti politici a poco meno di un anno di distanza dalle recenti elezioni politiche che hanno visto il trionfo di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ecco tutte le ultime stime aggiornate.

Più del 49% degli italiani non ha fiducia nel Governo Meloni

Il 49,6% degli italiani dichiara di non nutrire fiducia nel Governo di Giorgia Meloni, mentre il 42,8% dichiara di averme e il 7,6% dichiara di non sapere rispondere alla domanda. Per quanto riguarda più nello specifico la leader di Fratelli d’Italia, prima donna Premier della nostra storia, il 48,2% dichiara di avere fiducia in lei, il 47,1% non ne ha e il 4,7% non sa rispondere.

FdI resta il primo partito

Nonostante la metà degli italiani non abbia dimostrato particolare stima nei confronti dell’operato del Governo, Fratelli d’Italia resta solidamente il primo partito in Italia con il 28,% di preferenze, mentre il PD resta indietro al 20,%. Medaglia di bronzo per il Movimento 5 Stelle, fermo al 15,5% di preferenze. Quarto Forza Italiana che con il suo 10,2% supera la Lega al quinto posto, che si attesta all’8,9%.

Restano indietro Azione (3,6%), alleanza Verdi e Sinistra al 3,5%, Italia Viva al 2,6% e infine +Europa al 2,5%.