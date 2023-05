Ultimo in giro per Napoli su uno scooter senza casco, Borelli chiede le scuse pubbliche

Ultimo in giro per Napoli su uno scooter senza casco, Borelli chiede le scuse...

In poco tempo è diventato virale, suscitando non poche polemiche ed indignazione, un video di Ultimo che gira per Napoli su uno scooter in compagnia di altre due persone. A far esplodere la polemica il fatto che non solo ci fossero tre persone sul mezzo, ma che tutti non indossassero il casco e abbiano postato quanto avvenuto sui social. Borelli, deputato di Alleanza Verdi a Sinistra ha chiesto le scuse pubbliche del cantante.

Ultimo per i Quartieri Spagnoli senza casco, si accende la polemica sui social

Questa volta tutto è nato a causa di un video diventato virale su Tik Tok, con Ultimo, in compagnia due amici, che gira per Napoli senza indossare il casco. La vicenda è stata notata da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Sul proprio profilo Facebook si è scagliato contro l’artista: “Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’’ chieda scusa pubblicamente al più presto“. Borelli continua con la sua arringa: “Che esempio diamo in questo modo ai giovanissimi? Come gli spieghiamo che il casco va indossato sempre e comunque se uno dei loro idoli si fa beffe delle regole? I personaggi pubblici, specie quelli con un pubblico giovane, hanno il dovere morale di essere i primi a dare sempre il buon esempio. Atti del genere non sono tollerabili”.