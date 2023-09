Un bambino sparisce al concerto di Stash, il cantante: "Non proseguo, trovarlo è la priorità"

Durante l’ultimo concerto di Stash e The Kolors un bambino di 10 anni si è smarrito e il cantante ha interrotto il suo concerto per fornire il suo supporto e trovarlo.

Stash e The Kolors: il bambino scomparso

Sta facendo il giro della rete un video in cui si vede Stash interrompere il suo ultimo concerto per supportare le ricerche relative a un bambino di 10 anni che si sarebbe involontariamente allontanato dai genitori proprio durante l’evento. Il cantante, padre di due bambini, ha dichiarato di non riuscire ad andare avanti e si è subito prodigato per cercare di trovare il piccolo (di cui ha diffuso le generalità).

“Si chiama Leonardo, ha dieci anni. E’ vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada. Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento, questa cosa ha la priorità”, ha dichiarato il cantante. Fortunatamente la questione si è risolta nel migliore dei modi e il bambino, dopo alcuni istanti, è stato ritrovato.

Stash ha avuto le sue due figlie, Grace ed Imagine, insieme alla fidanzata Giulia Belmonte e oggi è più felice che mai per l’arrivo delle sue figlie.