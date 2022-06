Un Medico in Famiglia, Domiziana Giovinazzo è mamma per la seconda volta

Domiziana Giovinazzo, che interpreta Elena in 'Un Medico in Famiglia', è diventata di nuovo mamma: la dolce dedica al piccolo Leonardo

È nato Leonardo, il piccolo bambino di Domiziana Giovinazzo e del suo compagno Angelo. I due hanno annunciato l’arrivo del neonato postando una tenera foto del bambino in braccio a suo padre nelle storie di Instagram.

Domiziana Giovinazzo è di nuovo mamma: è nato il suo secondo figlio

Domiziana, che molti di voi conosceranno per aver ottimamente interpretato il personaggio di Elena in ‘Un medico in famiglia‘, era già diventata mamma a soli 21 anni, quando mise alla luce il suo primogenito Lorenzo. Oggi è nato il secondo bambino della coppia, Leonardo, e i due non potevano essere più contenti.

La dedica a Leonardo: il post su Instagram

Domiziana ha pubblicato subito un post su Instagram in cui mostra il volto del piccolo con un estratto della canzone ‘A modo tuo‘ di Elisa: “Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu.

Tu che farai tutte quelle domande e io fingerò di saperne di più. Sarà difficile ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere.”