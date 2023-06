Un successo senza precedenti: la community Tipster di Sisal celebra la più grande vincita social con il pareggio di Cagliari-Bari!

Il match che si è svolto lo scorso giovedì 8 giugno alla Unipol Domus tra Cagliari e Bari, due squadre in corsa per la promozione in Serie A, ha dato vita a una scommessa vincente che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati. La scommessa faceva parte di una Multipla proposta da un esperto della community di Sisal, uno dei principali bookmaker di scommesse sportive. Questa Multipla, che consiste nella selezione di diversi eventi sportivi con un moltiplicatore che ha raggiunto Quota 100, si è poi rivelata una vittoria unica, condivisa da oltre 6000 tifosi entusiasti. Questo incredibile successo rientra nella strategia “Share your talent” di Sisal, che offre agli scommettitori la possibilità di interagire in stile social grazie all’opportunità di Tipster.

L’innovativa realtà di Tipster permette agli utenti di Sisal di poter contare sui consigli degli esperti che animano la community. In questo caso, uno di loro ha suggerito una giocata incredibile che ha permesso a chi gli ha dato fiducia di godere di una vittoria considerevole. All’interno della community di Tipster, si respira quell’atmosfera coinvolgente e appassionata che caratterizzava i tradizionali “bar dello sport”: qui i giocatori condividono le proprie scommesse, permettendo agli altri di seguirle e confrontarle con quelle degli esperti, creando così un ambiente di collaborazione, competizione e aggregazione.

Inizialmente, più di 7000 persone avevano condiviso la stessa giocata, ma quando è giunto il momento cruciale della decisione “ti fermi o vai avanti”, circa 1500 di loro hanno preferito sfruttare l’opzione Cash Out, incassando così una vincita inferiore senza aspettare l’esito della partita di giovedì. Gli altri fortunati scommettitori, invece, hanno potuto gioire delle reti segnate da Lapadula e Antenucci raccogliendo quindi l’intero importo della vincita con la Quota 100.