Uno scandalo partnopeo

Durante l’ultima puntata della prima stagione di “SHH, Chi te l’ha detto?”, il format in onda sul canale 2WATCHtv su Twitch, la host Bunnynatasha insieme alle tiktoker e streamer Alisprayer e Feforiico, hanno affrontato gli ultimi gossip circolati sulle piattaforme di live video più in voga.

La sceneggiata

Lo scoop principale della settimana è tutto partenopeo e nasce da TikTok. Il fulcro della discussione in questo caso è la famiglia di Veronica e Salvatore, meglio noti come Very&Sasy; una coppia napoletana che negli ultimi anni ha destato molto clamore. Il tutto è nato dopo la scoperta della gravidanza della figlia della coppia, ossia Carmen, fidanzata con Francesco. Il vero scoop nasce in seguito ad una serie di video che bollavano Francesco come un padre poco presente poichè, a detta della coppia, avrebbe deciso di lasciare la giovane Carmen poco dopo la scoperta della gravidanza e addirittura di non essere presente durante le varie analisi ed ecografie.

L’atteggiamento scostante di Francesco ha dato vita ad una discussione accesa tra Veronica e la madre del neo-papà, discussione che sta avanzando di TikTok in TikTok. Per ora delle controparti ancora non è stato decretato un “vincitore” ma ne sapremo di più sicuramente a breve.

Chef Rubio denunciato da Liliana Segre

La senatrice a vita Liliana Segre durante la settimana ha deciso di muovere una querela contro il noto Chef Rubio.

Il prologo è dato da un’affermazione di Liliana Segre, la quale ha dichiarato che ci vorrebbero misure più severe contro i medici NO-VAX. All’affermazione della senatrice non è mancata la risposta dello Chef su Twitter che ha affermato: “Molto più severa quanto? Roba da fustigazioni e manciate di sale sulle ferite? Gogna? Vergine di ferro? Giusto per capire i tuoi gusti #Auschwitz #cheschifo”. Per ora proseguono le indagini. Nel mentre lo chef non ha esitato a farsi sentire sui social con diverse accuse.

La fine di X-Factor

Tra le altre notizie a spiccare c’è sicuramente il tamtam intorno ad X-Factor che anche quest’anno giunge al termine, ponendo sul gradino più alto del podio “I Santi Francesi”, duo composto da da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico).

Il loro Rock ha da subito colpito i giudici permettendo ai due giovani ragazzi di avanzare verso le fasi finali per poi vincerle.

“SHH, Chi te l’ha detto?” tornerà in onda a gennaio su 2WATCHtv. Se vuoi segnalare temi di gossip rilevanti scrivi a info@2w.gg