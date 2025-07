Armando rivela verità scomode su Cristina, lei ribatte svelando di avere notizie di prima mano su di lui, l'estate per i protagonisti Over si scalda, in attesa di tornare in studio a settembre,

Uomini e Donne sta vivendo un periodo frenetico nel trono Over dato che come sempre accade nel dating show firmato Maria De Filippi vi sono situazioni in grado di infiammare la narrativa e di far tenere incollato allo schermo il pubblico, l’ultima news in ordine di tempo è legata alle verità scomode che Armando Incarnato ha deciso di svelare.

Il “like” di Cristina ha fatto sbottare Armando

Il fulcro della storia come riportato da Biccy.it è stato il like che Cristina Tenuta ha apposto ad un post dell’uomo, notizia riportata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che lei ha prontamente smentito dichiarandosi non interessata al cavaliere del trono Over.

Dopo la risposta di Cristina, Armando non è riuscito a trattenersi ed ha svelato le verità su Cristina, le verità che Armando ha fatto trapelare riguarderebbero una relazione che Cristina avrebbe avuto con una donna, prima di entrare a far parte del cast del programma.

Cristina ribatte al commento del Cavaliere campano

Cristina ha subito ribattuto alla notizia svelata da Armando, chiarendo di non aver mai preso in giro la redazione del programma Mediaset ed anzi, di aver sempre portato rispetto per le maestranze che vi lavorano, dato che l’hanno sempre supportata.

Ha voluto puntualizzare che il termine “fidanzata” l’ha fatta arrabbiare in quanto sembra quasi utilizzato per denigrare il valore dell’amore che lei ha ribadito “non avere genere ed età”.

Cristina ha poi rincarato la dose parlando della fidanzata di Armando durante lo show, con cui ha avuto modo di dialogare, preferisce però restare in silenzio e non svelare nulla per non danneggiarlo.

Toni bollenti in questa estate per i protagonisti che, anche a telecamere spente, sono sempre pronti ad alzare la voce vicendevolmente.