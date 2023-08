Uomini e Donne: Carlo Alberto Mancini si tira fuori dal gossip

Carlo Alberto Mancini si è tirato fuori dal gossip, ammettendo che non è lui il protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne ad essersi lasciato perché andava in bagno con la porta aperta.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione su una coppia scoppiata a Uomini e Donne. L’esperta di cronaca rosa, senza fare nomi, ha raccontato una storia che ha dell’assurdo. Pare che due protagonisti dell’ultima stagione si siano lasciati perché lui andava in bagno con la porta aperta. Carlo Alberto Mancini si è sentito chiamato in causa e si è tirato fuori dal gossip.

Deianira ha raccontato: “La situazione è questa, vera al 100%, raccontata dalla protagonista. Una coppa di Uomini e Donne è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera d’hotel ha fatto la c**ca e rumori vari mentre evacuava con la porta aperta. A parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni“. Mancini, visto il chiacchiericcio, si è difeso dal gossip condividendo sui social una clip divertente di un film con protagonista Diego Abatantuono.

Dopo il filmato, chiaramente riferito al gossip di Deianira, Carlo Mancini ha aggiunto:

“Non mi passerebbe per la testa di lasciare la porta aperta in quella situazione neanche dopo 10 anni di convivenza, figuriamoci all’inizio. A me rispetto ed educazione sono state insegnate, per fortuna. Però tra tutte le insinuazioni (false, dalla prima all’ultima), questa è la più divertente”.