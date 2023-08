Scoppia un’altra coppia a Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, due volti noti del programma di Maria De Filippi, protagonisti dell’ultima edizione, si sono lasciati nel peggiore dei modi.

Uomini e Donne: scoppia un’altra coppia

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 11 settembre 2023. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione, un’indiscrezione dell’ultima ora ci dice che una coppia dell’ultima stagione è scoppiata. A rendere pubblica la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Uomini e Donne: l’indiscrezione sulla coppia scoppiata

Via social, Deianira ha parlato così della coppia di Uomini e Donne scoppiata:

“La situazione è questa storia vera al 100% raccontata dalla protagonista. Una coppia di U&D è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera di hotel ha fatto la C*CC* e RUMORI vari mentre EVACUAVA, con la porta APERTA, a parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni. Mi sono molto ricreduta su di lei”.

Uomini e Donne: chi è la coppia scoppiata?

La Marzano non ha svelato l’identità della coppia di Uomini e Donne scoppiata. Sappiamo soltanto che si tratta di due volti che hanno preso parte all’ultima stagione del programma. Si tratta del trono Over o di quello Classico? Al momento non è dato saperlo.