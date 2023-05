Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Nicole Santinelli

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. A dare lo ‘spoiler’ sulla scelta della ragazza sono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, 9 maggio. La tronista ha deciso di lasciare il programma con uno tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio. Chi ha scelto?

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: Carlo Alberto Mancini è la sua metà

Nicole Santinelli ha scelto di uscire dal programma con Carlo Alberto Mancini, che ha ricambiato il sentimento della tronista, rispondendo ‘sì’. L’indiscrezione, proveniente dalle registrazioni del programma, è stata lanciata da IsaeChia. La tronista, prima di scegliere, ha fatto le ultime due esterne con i ragazzi.

Nelle uscite, Carlo le ha consegnato una lettera in cui ha sottolineato di essere una persona complessa, come d’altronde Nicole ha avuto modo di scoprire nel corso della trasmissione, ma di provare comunque un sentimento forte per lei. Andrea invece le ha voluto presentare tramite videochiamata la sorella, portandola poi a casa sua per far conoscere a Nicole qualcosa in più della sua vita.

Niente da fare per Andrea Foriglio

La tronista ha chiamato in studio per primo proprio Andrea. La tronista gli ha detto di non averlo compreso fin da subito ma di avere cominciato ad apprezzarlo solo in seguito. Gli ha poi detto che avrebbe abbandonato il programma con Carlo Alberto, ricevendo una reazione piuttosto fredda dal ragazzo.

È poi entrato in studio Carlo. Nicole gli ha detto di avere deciso di uscire insieme a lui da Uomini e Donne per l’esigenza di avere un uomo che la protegga e che la faccia sentire al sicuro. I due hanno poi salutato Maria De Filippi: la loro vita di coppia inizia adesso.