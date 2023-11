Uomini e Donne: Elena Di Brino senza freni

L’avventura di Elena Di Brino a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi. L’ex dama, dopo aver abbandonato il programma di Maria De Filippi, ha vuotato il sacco: nel salottino c’è solo “malafede“.

Elena Di Brino ha lasciato Uomini e Donne con Maurizio Laudicino, più perché costretta che per volere. La sua uscita è andata in scena tra le parolacce e ha fatto parecchio discutere. A distanza di qualche giorno da quel momento, l’ex dama ha rotto il silenzio e ha detto tutto quello che pensa sul programma di Maria De Filippi.

Intervistata da Tag24, Elena Di Brino ha dichiarato:

“Devo dire che il percorso in realtà non è andato come avrei voluto, nel senso che io speravo di trovare un ambiente più ludico, più leggero, più allegro in cui magari venisse fuori anche l’ironia che mi caratterizza… Cerco d’includere e condividere, perché poi, voglio dire, è anche alla base del mio lavoro, io devo necessariamente far squadra con i miei collaboratori… Io poi tutto sommato adoro gli esseri umani anche nelle loro accezioni negative e questa cosa non l’ho trovata. Ho trovato un clima molto ostile probabilmente perché non mi sono allineata a determinati modi di pensare”.