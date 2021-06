Uomini e Donne: Gemma Galgani corteggerà una donna?

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma si è detta aperta a poter corteggiare anche una donna. Sulla cosa è intervenuto Giogio Manetti.

Venerdì scorso, 28 maggio 2021, è andata in onda la ultima puntata della stagione televisiva di Uomini e Donne. È stata sicuramente, visti i problemi dovuti al Covid, una stagione molto difficile e complicata. Non sono mancate, ovviamente, tante risate e momenti di grande divertimento.

Protagonista assoluta, come ormai da 10 anni, è stata Gemma Galgani. La famosa e tanto discussa dama di Torino, con le sue avventure amorose, infatti, ha tenuto banco per tutta la stagione e ha fatto appassionare sempre più il pubblico da casa. Come ormai succede dalla prima puntata in cui ha messo piede nello studio del programma di Maria De Filippi, Gemma, anche questo anno, è rimasta con l’amaro in bocca.

Nelle ultime settimane, la Galgani stava iniziando ad interessarsi ad Aldo ma, anche questa situazione, si è conclusa con un nulla di fatto. Il triangolo, che ha visto protagonista anche Isabella, ha rimescolato le carte in tavole di fronte alla dama torinese disposta ad aprirsi, ma il cavaliere ha detto di no. Per Gemma, dunque, pare che non ci sia pace in amore. E non ha negato una piacevole provocazione che le era stata lanciata in puntata, sul fatto di corteggiare le donne.

Gemma Galgani corteggerà una donna?

Nel corso delle ultime puntate, è stato ospite in collegamento Luca Zanforlin, autore storico della De Filippi. Luca, assistendo alle avventure amorose di Gemma e alle sue delusioni, in maniera molto ironica, le ha consigliato di lanciarsi sulle donne, su persone del suo stesso sesso. Magari, in questo modo, riuscirà ad essere felice e a non ricevere solamente colpi bassi. La Galgani, dal canto suo, non pare abbia del tutto disprezzato la battuta di Zanforlin, tanto da rispondere: “Perché no”. Che sia l’inizio di una nuova era per Gemma?

Gemma Galgani criticata da Giorgio Manetti

Insomma, chissà se, una volta tornati delle vacanze estive, Gemma stupirà tutto il pubblico da casa di Uomini e Donne. Di questo possibile cambiamento di gusti sessuali, ne ha parlato anche uno dei fidanzati storici di Gemma, Giorgio Manetti. Il famoso “Gabbiano”, infatti, intervistato da NuovoTv ha detto di essere sbalordito dalle affermazioni della protagonista del dating show di Canale 5. “Ognuno è libero di amare chi vuole, ma se Gemma vuole rivolersi al pubblico femminile in un certo modo crede che la cosa si commenti da sola: perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”.

Il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Insomma, delle parole molto forti, sono state quelle usate da Giorgio. Secondo il toscano, personaggi come Gemma non fanno altro che sfruttare il successo del pubblico per avere solo notorietà e fama. Secondo lui, infatti, la Galgani non è interessata in alcun modo a trovare l’amore in trasmissione. Chissà cosa succederà nel corso di questi mesi estivi.