A Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso di lasciare lo show dopo una lite furiosa in studio con Diego Tavani, censurata per i toni troppo forti.

Pare che la dama Ida Platano abbia deciso di abbandonare Uomini e Donne: l’addio al dating show Mediaset sarebbe motivato dal fatto di non essere riuscita a incontrare l’anima gemella. La decisione sarebbe stata presa dopo una litefuriosa avvenuta in studio che ha costretto la produzione a tagliare alcune scene del programma.

Uomini e Donne, Ida Platano lascia il dating show

Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News con le anticipazioni della puntata registrata nella giornata di domenica 7 novembre, Ida Platano avrebbe annunciato di essere pronta a lasciare Uomini e Donne dopo essersi rassegnata all’idea di non essere riuscita a trovare l’anima gemella. La decisione della dama verrà trasmessa nel corso delle prossime settimane.

In questo modo, quindi, viene meno il feeling che sembrava esistere tra la donna e il cavaliere Diego Tavani: non sarebbe la prima volta, del resto, che Ida Platano si lascia inizialmente travolgere dalla passione e dall’entusiasmo per poi imporre una brusca frenata al rapporto.

Uomini e Donne, Ida Platano lascia lo show: lite furiosa con Diego Tavani e scene tagliate

In particolare, sembra che tra Ida Platano e Diego Tavani ci sia stata una lite furiosa in studio che avrebbe portato la donna a decidere di tornare a casa da sola.

La vicenda è stata mostrata in un filmato, nel quale si vede l’uomo piangere nella convinzione di aver perso la dama. In questo contesto, secondo quanto riferito dal cavaliere, Ida Platano, dopo avergli chiesto di rivalutare e riconsiderare il loro rapporto, avrebbe smesso di rispondere ai suoi messaggi.

A questo punto, è nata in studio un’accesa discussione che ha coinvolto anche Armando e Tina Cipollari.

Nel corso della lite, la produzione del dating show ha tagliato alcune scene della puntata a causa dei toni estremamente forti e violenti che sono stati usati dai presenti in studio.

Nel frattempo, Ida Platano ha annunciato di voler lasciare lo show e di voler tornare a casa da sola. Seguita da Diego Tavani, la donna ha aggiunto che chiariranno al di fuori del programma il tipo di rapporto che li lega.

Uomini e Donne, Ida Platano lascia lo show: chi è Diego Tavani

Per quanto riguarda Diego Tavani, l’uomo ha 42 anni e vive a Roma. Il cavaliere ha un figlio di 5 anni, Leonardo, nato dal suo precedente matrimonio e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per cercare di darsi una nuova possibilità e trovare l’amore.

Diego Tavani lavora in un bar tabacchi a Roma, di proprietà della famiglia, ed è stato un calciatore professionista.

All’inizio del nuovo secolo, infatti, è stato portiere del Turris, una squadra che gioca in Serie C.