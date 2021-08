Uomini e Donne, le registrazioni: i tronisti e i primi scontri

Le anticipazioni trapelate dalle prime registrazioni di Uomini e Donne. Tutto quello che c'è da sapere.

Il 24 e il 25 agosto sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne e sui social hanno già iniziato a circolare le prime indiscrezioni riguardanti i nuovi tronisti e i volti già noti tornati allo studio del dating show.

Uomini e Donne: chi tornerà nel programma

Stando alle notizie circolate in rete a Uomini e Donne sarebbero approdati ben 4 nuovi tronisti. Insieme a loro è atteso il grande ritorno di Gemma Galgani (che quest’anno per l’occasione si sarebbe rifatta il seno) oltre ovviamente a Ida Platano e Isabella Ricci. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno confermato che come sempre saranno all’internto del programma e intanto sembra che sia atteso il grande ritorno anche per Biagio e Armando Incarnato.

Nessuna traccia per ora di Roberta Di Padua e Valentina Autiero, così come di Riccardo Guarnieri e Barbara.

Oltre a Gemma sembra che Isabella e Biagio avranno alcuni scontri nelle prime puntate del dating show mentre Ida avrebbe accettato la corte di ben due corteggiatori.

Uomini e Donne: i nuovi tronisti

I nuovi tronisti del dating show saranno ben quattro e tra loro vi sarà Andrea Nicole, la prima tronista trans dello show.

Oltre a lei ci sarà Joele Milan, 26enne originario di Venezia e altri due tronisti (i cui nomi dovrebbero essere Matteo e Giulia, ma sulla questione non vi sono ancora conferme).

Nel frattempo sui social gli ex volti del programma, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, hanno annunciato la loro rottura. Sophie Codegoni, anche lei ex protagonista del programma, ha annunciato invece che prenderà parte al GF Vip.

Uomini e Donne: gli ex volti dello show

In tanti sono rimasti delusi nell’apprendere la notizia della rottura tra Massimiliano e Vanessa, che avevano lasciato il programma di Maria De Filippi più innamorati che mai. I due hanno annunciato la fine della loro relazione tramite social, dove Massimiliano ha scritto: “Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice”, e ancora: “Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire (…) E’ stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”.