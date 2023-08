Veronica Ursida, uno dei volti più noti della storia di Uomini e Donne, è purtroppo rimasta coinvolta nelle scorse ore in un’aggressione avvenuta nei pressi della stazione Centrale di Milano.

A raccontare i fatti è stata Ursida in persona, con una serie di contenuti Instagram. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi si stava accingendo a prendere un treno che l’avrebbe condotta ad Alassio, dove avrebbe dovuto passare qualche giorno di vacanza.

Via Instagram Stories, la donna ha dunque raccontato:

Mi sento svenire e mi viene da vomitare ! Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate E ! Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla! I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia! Dopo vi racconto, perché credetemi, non ho voce ora per tutto questo.

Una volta arrivata a destinazione, nella sua stanza ad Alassio, Veronica Ursida ha specificato quello che è successo con maggiori dettagli:

Sinceramente ancora tremo e sono schifata. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta per tanti motivi. Scendo da Italo per andare a prendere la coincidenza e vado al gate E e noto tre extracomunitari che mi guardavano e dicevano delle cose. Vedo che si stanno avvicinando e prendo la valigia e mi infilo in un bar per 10 minuti. Esco per andare a prendere il treno e mi metto dove c’è più gente possibile, ad un certo punto mi sento spingere e toccare da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia e spingere. Non so se mi volevano fare violenza, se mi volevano derubare. Le persone vicino non si sono accorte di nulla, nessuno mi ha aiutato.