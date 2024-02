Anna Munafò, ex tronista molto amata di Uomini e Donne, è diventata mamma bis. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove ha mostrato la prima foto del bebè svelando anche il nome scelto insieme al marito Giuseppe Saporita.

Uomini e Donne: l’ex tronista Anna Munafò mamma bis

Fiocco celeste in casa di Anna Munafò e Giuseppe Saporita: è nato il piccolo Daniel. L’ex tronista di Uomini e Donne e il marito hanno annunciato la nascita del secondo figlio, un altro maschietto dopo il primogenito Michael. La mamma bis ha voluto condividere sui social anche la prima foto del neonato.

L’annuncio di Anna Munafò

Anna Munafò ha postato una foto dolcissima del secondo figlio. Il piccolo è adagiato tra le sue braccia e dorme serafico. A didascalia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto solo il suo nome, Daniel, accompagnato da un cuoricino e dalla data del parto, il 19 febbraio del 2024.

Anna Munafò e Giuseppe Saporita: le nozze a Capodanno

Anna Munafò e Giuseppe Saporita si sono sposati il 31 dicembre del 2019 a Milazzo. Pochi mesi dopo è nato il primogenito Michael. In un’intervista di quel periodo, l’ex tronista ha raccontato come ha annunciato al marito di essere in dolce attesa: “Impacchettai il test, feci proprio un pacchettino regalo. Andai a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando. Attesi che finisse, volevo dirglielo ma temevo gli andasse il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: ‘Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!’. Lui aprì il pacchetto, era emozionatissimo“.