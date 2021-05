Uomini e Donne, Simone Bolognesi: “Perché ho lasciato il programma”

Simone Bolognesi ha svelato perché ha lasciato Uomini e Donne e ha confessato quali sarebbero i suoi rapporti con alcuni ex volti dello show.

L’ex volto di Uomini e Donne, Simone Bolognesi – ex fidanzato di Belen Rodriguez – ha svelato perché ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Simone Bolognesi: perché ha lasciato Uomini e Donne

L’ex fidanzato storico di Belen Rodriguez, Simone Bolognesi, ha lasciato Uomini e Donne pochi mesi dopo l’inizio della sua partecipazione allo show.

A svelare il motivo della sua decisione è stato lo stesso Bolognesi, che ha affermato di essersi semplicemente “stufato” della sua esperienza nel format televisivo.

“Sono uscito a gennaio. Il mio percorso mi stava stancando. Era finito l’entusiasmo anche perché il target di età era cambiato. La produzione mi ha fatto presente che non mi vedeva più attivo nel percorso. Io ero diventato molto accondiscendente!”, ha dichiarato. Nonostante questo Bolognesi ha anche dichiarato che Uomini e Donne abbia rappresentato per lui un’esperienza “forte” ed un ricordo indelebile.

Simone Bolognesi: le amicizie all’interno del programma

Bolognesi ha anche ammesso che gli piacerebbe restare amico di alcuni dei protagonisti dello show di Maria De Filippi da lui conosciuti proprio all’interno del programma. “C’è tanta voglia di rivedere i ragazzi anche in altre location, anche nelle loro terre. Nel programma non possiamo fraternizzare e diventare troppo legati per delle regole. Quella fase è passata e non c’è più pericolo di competizione in amore, quindi sono contento di viverli”, ha dichiarato ad esempio in merito a Gianluca De Matteis e Jessica Antonini.

Simone Bolognesi e Belen

Simone Bolognesi è stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez. L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato che Blen sarebbe stata il suo primo grande amore e ha affermato che all’epoca della loro liaison l’avrebbe presentata ai suoi genitori. La relazione sarebbe giunta al termine man mano che l’argentina acquisiva popolarità. Poco dopo aver messo fine alla relazione con Bolognesi la showgirl si è legata a Marco Borriello (con cui avrebbe mantenuto buoni rapporti d’amicizia). Lei e il primo fidanzato italiano invece non si sono mai più sentiti.

“Belen e io ci siamo conosciuti nell’autunno del 2003 a Riccione, la mia città. Un mio amico cercava ragazze immagine per un locale, si è rivolto a una agenzia con contatti in Argentina ed è arrivata lei, Belen Rodriguez. Aveva diciannove anni, era bellissima, e tra noi l’amore è nato quasi subito…”, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne.