Nonostante non ci siano dubbi sull'accidentalità dell'episodio, l'uomo risulta indagato per omicidio colposo.

Un uomo di 89 anni stava facendo retromarcia nel vialetto della sua casa quando, accidentalmente, ha colpito la moglie, 86 anni, che stava dietro alla vettura.

Il dramma si è consumato in provincia di Bologna, a San Giovanni in Persiceto, intorno alle 20 di giovedì 29 giugno 2023. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri del comune, l’uomo non si era reso conto della presenza della moglie dietro l’auto. Nonostante la velocità ridotta e la distanza ravvicinata, il colpo si è rivelato fatale per la donna, che è caduta a terra.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e, sul luogo dell’incidente, sono accorsi i sanitari del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri. L’86enne è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è morta il giorno successivo. L’uomo, come atto dovuto, è stato indagato per omicidio colposo, ma sembrano non esserci dubbi sull’accidentalità dell’episodio.

