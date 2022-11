Il gesto eroico di una ragazza di 23 anni appena laureata in fisioterapia ha salvato la vita ad un uomo che è stato colto da un malore improvviso su un autobus di linea.

Uomo ha un malore sul bus: salvato da una 23enne di ritorno dalla sua festa di laurea

Il nome della giovane è Marika Zabini e si era da pochissimo laureata in Fisioterapia alla Scuola provinciale “Claudiana”. La ragazza è di Bolzano e stava festeggiando il risultato raggiunto con amici e parenti. Improvvisamente, sull’autobus di linea a bordo del quale viaggiavano i ragazzi, un uomo si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco.

La giovane Marika non ha esitato un attimo e ha deciso di soccorrerlo.

La manovra di soccorso

Purtroppo la 23enne, come ha dichiarato alla stampa locale, ha avuto non poche difficoltà dato che indossava un vestito da finta lottatrice di sumo. Nonostante tutto, però, con l’aiuto dei suoi parenti e del suo fidanzato è riuscita a praticare il massaggio cardiaco all’infartuato salvandogli la vita. Una volta arrivata l’ambulanza l’uomo è stato trasportato in pronto soccorso ed è fuori pericolo.

Marika Zabini ha raccontato anche di aver partecipato ad un corso di primo soccorso affermando che “è fondamentale, ancora di più svolgerli regolarmente, perché permette di essere preparati a queste situazioni e salvare vite“.