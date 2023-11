Uomo in bicicletta in autostrada: pedalava nella corsia di emergenza

La scena a cui hanno assistito le persone che transitavano in autostrada, nel tratto tra Lodi e Piacenza, è stata paradossale.

Uomo in bicicletta in autostrada

L’uomo, un 40enne la cui identità è ancora ignota, stava pedalando indisturbato a bordo della sua bicicletta, sulla corsia di emergenza dell’A1. L’improbabile ciclista ha chiaramente attirato l’attenzione delle altre auto. Intorno alle 13, all’altezza di Guardamiglio nel lodigiano, è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine.

La fuga

Quando l’uomo si è accorto che qualcuno lo stava riprendendo, ha improvvisato una fuga. Con lo zaino in spalla ha scavalcato il guard rail, superando un terrapieno e spingendo la bici fino ad un ponte che sovrastava l’autostrada. La polizia indaga sulla vicenda e sta cercando di rintracciarlo.

Non è la prima volta

Nonostante tutti gli appelli alla prudenza, non è la prima volta che qualcuno imbocca l’autostrada a bordo di un mezzo non proprio consono. Un impavido ciclista era stato fermato nel novembre di due anni fa, mentre pedalava sulla A35 che attraversa Brescia, Bergamo e Milano. Con gli agenti si era giustificato dicendo che aveva perso il treno per andare al lavoro ed era in ritardo. Pochi mesi fa, invece, un giovane era stato immortalato mentre percorreva l’A4 tra Bergamo e Milano, su di un monopattino elettrico.