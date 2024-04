Il Guinness World Records ha confermato John Alfred Tinniswood come l'uomo più vecchio del mondo

John Alfred Tinniswood ha conquistato il record di uomo più vecchio del mondo dopo la morte dell’attuale detentore del Guinness dei primati.

L’uomo più vecchio del mondo ha 111 anni

Il venezuelano Juan Vicente Pérez è morto il 2 aprile a 114 anni, cedendo la corona a John e ai suoi 111 anni. Il giapponese Gisaburo Sonobe, il successivo più longevo, era deceduto il 31 marzo a 112 anni. Durante un’intervista l’uomo ha rivelato che il segreto della sua longevità sarebbe la fortuna. Il ragioniere in pensione ha dichiarato inoltre che la moderazione è stata la chiave per una vita sana.

Il conferimento del premio

Tinniswood ha ricevuto il certificato dal Guinness World Records presso la casa di cura in cui vive a Southport, nell’Inghilterra nord-occidentale. Nato a Liverpool il 26 agosto 1912, ha vissuto le due guerre mondiali, prestando servizio nell’esercito britannico durante la Seconda.

Il segreto della longevità

Il recordman ha spiegato di non fumare e di bere raramente. Nessuna dieta particolare, quindi, solo fish and chips ogni venerdì. “Se bevi troppo o mangi troppo o cammini troppo: se fai troppo qualcosa, prima o poi soffrirai” ha dichiarato Tinniswood al Guinness World Records. “È pura fortuna. O si vive a lungo o si vive poco, e non si può fare molto al riguardo” ha aggiunto. L’uomo, rimasto vedovo nel 1986 dopo 44 anni di matrimonio, ha una figlia, quattro nipoti e tre pronipoti.