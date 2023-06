Uomo trovato morto in casa, il padre in macchina: ipotesi omicidio-suicidio

Uomo trovato morto in casa e padre in auto: ipotesi omicidio-suicidio

Due cadaveri e l’ipotesi sempre più forte di omicidio suicidio. Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Mariglianella, in provincia di Napoli, domenica 11 giugno 2023. La vittima è Giuseppe Basso. Il suo corpo è stato trovato sul pavimento di un appartamento in via Torino, con diverse ferite da punta e da taglio. Poco dopo è stato trovato il corpo di Telesforo Basso, 79 anni, padre del 54enne. L’uomo è stato trovato nella sua auto, parcheggiata al cimitero di Castello di Cisterna. Si sarebbe sparato nell’abitacolo, probabilmente dopo aver ucciso il figlio.

Omicidio-suicidio a Napoli: la dinamica

