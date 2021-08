Uragano Henri, in Tennessee decine di morti e dispersi: tra le vittime anche gemellini di 7 mesi

L'uragano Henri in Tennessee sta lasciando una scia di morti e dispersi. Tra le vittime ci sono anche due gemellini di 7 mesi.

L’uragano Henri in Tennessee sta lasciando una scia di morti e dispersi. Tra le vittime ci sono anche due gemellini di 7 mesi, morti a causa dell’inondazione dovuta all’uragano. I piccoli sono stati trascinati via dalla corrente.

Uragano Henri: morti e dispersi in Tennessee

L’uragano Henri ha completamente devastato il Tennessee, causando morti e dispersi dovuti all’alluvione. Un vero e proprio disastro, con alberi e pali della luce spazzati via e 3.500 persone evacuate, rimaste senza energia elettrica. In tanti hanno abbandonato le case prima che arrivasese l’uragano, facendo provviste di cibo e carburante per essere pronti ad affrontare tutto quello che stava per accadere. Ma non tutti sono riusciti ad andarsene, perché non tutti hanno la possibilità di andare in una seconda casa o da qualche altra parte.

Per tutte queste persone sono stati allestiti dei rifugi presso la Waverly Church of Christ e la First Baptist Church. L’allerta per inondazione è ancora molto forte e il rischio rimarrà altissimo fino alle 23.00 di sabato. Sono previste ancora precipitazioni importanti nella parte nord-orientale della contea di Humphreys. Si tratta di un vero e proprio disastro e il bilancio delle vittime non è ancora chiaro, ma si parla di decine di morti per il momento.

Uragano Henri: tra le vittime due gemellini di 7 mesi

Tra le vittime dell’inondazione ci sono anche due gemellini di soli 7 mesi, Ryan e Riliegh. I due bambini sono stati trascinati via dalla corrente, quando l’alluvione ha colpito Waverly, mentre si trovavano tra le braccia del loro papà. La drammatica vicenda è stata raccontata dalla nonna dei due bambini, Angie Willeby. Hanno cercato in tutti i modi di mettere i due piccoli in salvo insieme agli altri figli, ma purtroppo i gemellini sono stati trascinati via dalle braccia del papà a causa della forza della corrente.

Per aiutare la famiglia ad organizzare il funerale e ricostruire la casa che hanno completamente perso, è stata organizzata una raccolta su GoFundMe.

Uragano Henri: stato di emergenza

Il Tennessee è stato completamente travolto da queste inondazioni, tanto che è stato ufficialmente emesso lo stato di emergenza. La Guardia nazionale locale, il Dipartimento dei trasporti, la Pattuglia autostradale. il Dipartimento dell’istruzione del Tennessee, la Protezione Civile, il Dipartimento per l’ambiente e i vigili del fuoco si stanno occupando di questo momento di crisi, che purtroppo sembra essere destinato a durare ancora diversi giorni.