Elijah Vue è un bambino della città di Two River, in Usa, ed è scomparso da più di una settimana

Elijah Vue è un bambino di 3 anni e la sua scomparsa in Usa risale a più di una settimana fa: i genitori sono stati arrestati.

La scomparsa del bambino in USA e l’arresto dei genitori, cos’è successo?

La madre, Katrina Baur, ha lasciato il figlio in custodia al proprio partner che lo ha perso di vista alle 8 del mattino del 20 febbraio.

I due, non conviventi, sono stati arrestati dalle forze dell’ordine con l’accusa di abbandono di minore. Tuttavia, la preoccupazione per il piccolo cresce, giorno dopo giorno, poiché si sono perse completamente le tracce del bambino e nessun avvistamento è stato segnalato.

Al momento della sua scomparsa Elijah indossava pantaloni grigi, una camicia a maniche lunghe di colore scuro e scarpe rosse e verdi.

L’arresto della madre del bambino scomparso in USA

Secondo quanto si apprende, la madre del piccolo ha cambiato la sua versione dei fatti almeno due volte quando gli investigatori le hanno chiesto dove si trovasse al momento della scomparsa del figlio.

L’uomo, Jesse Vang, 39 anni, arrestato anche lui poche ore dopo la scomparsa, avrebbe precedenti per altri reati penali, compresi gli abusi sui minori.

Le accuse sulla madre e sul padre arrestati per la scomparsa del bambino in USA

Nei documenti giudiziari viene segnalato che la signora Katrina Baur ha sostenuto di aver mandato suo figlio di tre anni, dal signor Jesse Vang, per insegnargli «come essere un uomo». L’uomo avrebbe costretto Elijah a stare in piedi per diverse ore e a fare docce fredde.