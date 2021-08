Usa, bimbo di 5 anni lasciato per ore in auto sotto il sole: è morto malgrado l'intervento di polizia e soccorsi che non hanno potuto fare più nulla

Tragedia della disattenzione negli Usa, dove un bimbo di 5 anni è stato lasciato per ore in auto sotto il sole legato al seggiolino in dotazione: il piccolo è morto senza ossigeno sufficiente dopo che le temperature mostruose di questi giorni non gli hanno lasciato scampo ed hanno reso vani i soccorsi giunti dietro segnalazione del passanti.

È accaduto ancora ed è accaduto davvero: a morire un bambino di soli 5 anni che sarebbe stato lasciato all’interno di un suv per non meno di due ore e mezzo.

Bimbo lasciato sotto il sole e morto in auto: la Virginia si interroga su una tragedia assurda

In quel tragico lasso di tempo le temperature della Virginia, lo stato in cui si è consumato il dramma, temperature che in questi giorni stanno superando di molto i 30°, non hanno lasciato scampo alcuno al piccolo.

I precedenti non mancano purtroppo e il canovaccio di questi crimini non cambia quasi mai. All’esito delle prime verifiche sanitarie il bambino infatti è morto per disidratazione ed arresto cardiocircolatorio indotto da quella condizione estrema che avrebbemesso in pregiudizio di vita perfino un adulto.

L’allarme dei passanti sul bimbo morto perché lasciato in auto sotto il sole: arriva la pattuglia

Tutto si è svolto in maniera surreale: i media locali spiegano che ad un certo punto la polizia della località di Springfield (da non confondersi con la città dell’Illinois) ha ricevuto una segnalazione allarmante ed allarmata: alcuni passanti avevano notato un bambino che stava a capo chino sul seggiolino all’interno di un suv chiuso.

Nessuno dei passanti ha pensato di rompere il vetro, negli Usa la proprietà privata è sacra fino all’estremo, e della cosa si è dovuta occupare la polizia. Una pattuglia ha raggiunto a razzo la zona e l’auto, ha liberato il piccolo già esanime ed ha tentato una manovra di rianimazione cardio polmonare, purtroppo invano.

Bimbo morto sotto il sole nell’auto di famiglia: l’inutile corsa dell’ambulanza

A quel punto i due agenti dell’equipaggio hanno affidato il bambino all’ambulanza precedentemente allertata per un trasporto in ospedale e cure a bordo, ma il piccolo non ha risposto ad alcuna sollecitazione: semplicemente e tragicamente era già morto.

I media locali dicono che secondo fonti della polizia il bambino pare fosse uscito con due fratelli ed un genitore, il che renderebbe le circostanze ancora più agghiaccianti, con tre persone di cui una adulta che scientemente sapevano che in auto c’era il loro congiunto in balia del sole.

Le indagini della polizia sul perché un bimbo sia stato lasciato in auto sotto il sole cocente: un morto di “distrazione”

La tesi dell’amnesia collettiva regge poco e la polizia sta indagando sulla morte di quel piccolo rimasto legato al seggiolino. Una nota ufficiale ma decisamente poco esaustiva sta facendo in queste ore il giro delle redazioni e dei social: “Le circostanze che hanno portato quel bambino a rimanere lì sono ancora oggetto di indagine“.