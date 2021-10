Vaccino covid, BioNTech: “Il prossimo anno sarà necessario un aggiornamento”

BioNTech crede che sarà necessario un aggiornamento del proprio vaccino covid contro le varianti il prossimo anno.

L’azienda farmaceutiche BioNTech, produttrice insieme a Pfizer di uno dei vaccini contro il covid più utilizzati al mondo, ha reso noto che in corso ci sarebbero degli studi per un aggiornamento del siero a quello che è il nuovo scenario epidemiologico.

Vaccino covid, BioNTech verso l’aggiornamento

A dirlo è l’amministratore delegato di BioNTech Ugur Sahin che, in un’intervista rilasciata al Financial Times, ha spiegato anche il perchè sia necessario aggiornare il vaccino covid. “Al momento – ha detto il dirigente – non è necessario ma per la metà del prossimo anno la situazione potrebbe essere differente”.

BioNTech e l’aggiornamento del vaccino covid

Il pericolo più grande, come noto, è rappresentato dalle varianti. Queste per ora “non mettono a rischio l’efficacia dei vaccini”, ma la situazione è in continua evoluzione e risultano essere sempre “più contagiose”.

Vaccino covid, per BioNTech serve un aggiornamento

Per rafforzare le difese immunitarie contro le attuali varianti, specie la Delta, per Ugur Sahin è necessario valutare l’ipotesi della terza dose, ma è certo che il coronavirus si svilupperà con “mutazioni in grado di sfuggire alla difesa immunitaria del vaccino richiedendo versioni aggiornate per rispondervi”.