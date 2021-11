Vaccino Covid, parla il pediatra villani: “È sicuro anche nei bambini”

Per il dottor Villani, pediatra del "Bambino Gesù" di Roma, il vaccino contro il Covid deve essere fatto anche ai bambini in quanto è sicuro

Alberto Villani, pediatra dell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma, ha detto la sua riguardo le vaccinazioni per la fascia d’età 5-11 anni, invitando tutti i genitori a vaccinare i propri figli in quanto il vaccino è sicuro.

Villani, vaccino come strumento di salute sociale

Il dottor Villani, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato principlamente del fattore benessere. Non si tratta però solo di evitare di prendere il virus o contrarlo in forma lieve, ma di benessere inteso come qualità della vita. I bambini non vaccinati potrebbero andare incontro a restrizioni e questo causerebbe in loro una forte demotivazione. I più piccoli perderebbero delle fasi importanti della propia vita come andare a scuola, fare sport o stare con i compagni.

Molto spesso, in tutto il periodo pandemico si è assistito a sempre più tentativi di suicidio, autolesionismo, depressione e disturbi alimentari nei più piccoli.

Villani, il vaccino non da effetti collaterali rilevanti per la fascia d’età 5-11 anni

Passando al discorso Covid, il dottor Villani ha detto che per quanto nei bambini i casi gravi sono comunque minori rispetto agli adulti, conviene vaccinarli. E alla domanda perchè esporre i bambini ai rischi ancora poco noti dei vaccini, ha risposto così: “Non è vero che non li conosciamo.

Gli adulti immunizzati nel mondo sono circa 5 miliardi. Sono prodotti sicuri ed efficaci. Negli Stati Uniti e in Israele hanno già cominciato la campagna di immunizzazione 5-11 anni e non c’è al momento evidenza di effetti collaterali rilevanti. La posologia della dose pediatrica è un terzo di quella per gli adulti. Se un vaccino funziona nei grandi a maggior ragione va ancora meglio per i piccoli che hanno un sistema immunitario più efficiente“.

Villani, il vaccino è un’arma anche contro la variante Omicron

Il dottor Villani ha espresso anche un suo parere sulla famigerata variante Omicron, affermando che “si sta diffondendo molto rapidamente. La vaccinazione oltre ad essere una straordinaria opportunità è un diritto per i bambini. Mettiamo da parte la diffidenza. Le agenzie del farmaco americana e europea hanno approvato il vaccino accertandone sicurezza e efficacia“.