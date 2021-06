Valeria Marini messa a disagio dal conduttore di Supervivientes: i dettagli della vicenda

Ospite in studio a Supervivientes, Valeria Marini ha subìto diverse canzonature da parte del conduttore e degli altri protagonisti

Il popolare reality Supervivientes, versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi, va in onda tre volte a settimana, con tutti i vari spin off in prima serata. Con la conduzione di tre presentatori diversi, la puntata principale del giovedì è affidata a Jorge Javier Vázquez, lo speciale Conexion Honduras a Jordi Gonzalez e lo spin off Tierra De Nadie a Carlos Sobera.

In qualità di eliminata, anche la nostra Valeria Marini è stata recentemente ospite dei tre salotti, non passando certo inosservata. Se con Jordi Gonzalez ha infatti avuto un acceso battibecco, Carlos Sobera, dal canto suo, le ha fatto trovare in studio l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez, che non ha esitato a prenderla in giro scimmiottandone l’accento italiano.

Valeria Marini presa di mira

Infine Jorge Javier Vazquez l’ha messa a disagio con una domanda inopportuna sul neo che la vamp ha sopra al seno, domandandole se fosse una verruca.

Pensare che su Facebook esiste persino una pagina dedicata al “neo stellare” della showgirl sarda! Insomma, la Marini sarà pure abituata alle beghe televisive, ma in terra iberica non le stanno certo rendendo la vita facile!