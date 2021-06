Isola dei Famosi: Awed risponde ad alcune domande imbarazzanti dei fan

Interrogato dai fan in merito alla sua esperienza all'Isola dei Famosi, Awed ha replicato a modo suo a precise domande, anche molto particolari

Nelle scorse ore su Instagram Awed ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan, molte delle quali concernenti la sua vittoria all’Isola dei Famosi 2021. Il popolare influencer ha così dichiarato di non aver mai pensato di poter vincere, ma di aver avuto come unico obiettivo quello di arrivare in finale.

“Ci sarei rimasto male se fossi uscito per primo, ma ero convinto di arrivare terzo e di uscire contro Andrea Cerioli. Con gli arrivisti ci sono rimasto malissimo, è stato il giorno peggiore della mia vita”. Da allora, infatti, Simone Paciello ha iniziato a calcolare mentalmente quante puntate mancassero in base ai nuovi concorrenti in arrivo in Honduras.

Awed si confessa con i follower dopo l’Isola

Quando poi un fan gli ha domandato quale fosse stato il suo primo pensiero una volta buttatosi dall’elicottero, Awed ha risposto: “Chi me l’ha fatto fare! Perché sono qua? Sto sbagliando tutto nella vita come sempre”.

Riferendosi infine alla vita sull’isola, il napoletano classe 1996 ha precisato che non gli manca nulla, soprattutto il dover mangiare solo pochi grammi di riso al giorno. Nessuna nostalgia, inoltre, per la poca pulizia, per il dover dormire per terra e per i litigi per futili motivi. L’ormai ex naufrago ha infine risposto a modo suo a ben altro tipo di domande, relative nello specifico all’espletazione di particolari bisogni fisici e corporei.