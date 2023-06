Valerio Scanu sposa il fidanzato Luigi Calcara: la data ufficiale delle nozze è stata finalmente ufficializzata a distanza di alcuni mesi dalla proposta di matrimonio che il cantante aveva fatto al compagno, docente di Ingegneria elettronica della Sapienza di Roma di 32 anni, nel giorno del suo compleanno.

Valerio Scanu sposa il fidanzato Luigi Calcara, la data del matrimonio

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’ex allievo di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con Per tutte le volte che si unirà civilmente al compagno il prossimo 7 settembre. Si tratta di una data speciale in quanto proprio in quel giorno cade il compleanno del padre di Scanu, prematuramente scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid.

La decisione di celebrare le nozze il 7 settembre è stata ponderata. In questo modo, l’artista ha voluto escogitare un modo per condividere un giorno tanto speciale anche con il genitore ormai defunto.

L’inizio della love story

Il matrimonio si terrà a Roma: la Capitale sarà punto di incontro per i parenti di Calcara che risiedono in Sicilia e quelli di Scanu che si trovano in Sardegna. I testimoni, per entrambi gli sposi, saranno i rispettivi fratelli Fabio Calcara e Alessandro Scanu, con le migliori amiche, Valentina per il cantante e Raffaella per il docente della Sapienza.

La coppia si è conosciuta tre anni fa su Instagram quanto l’ingegnere aveva commentato una foto dell’artista. Nello stesso giorno, i due si sono incontrati e hanno dato inizio alla relazione che li porterà all’altare.