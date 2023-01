Valtellina, tragedia sulle piste: morto sciatore 29enne

Immane tragedia sulle piste da sci in Valtellina, dove nelle scorse ore uno sciatore è morto dopo essersi scontrato violentemente contro con cannone spazzaneve nei pressi del comprensorio della Magnolta

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara

I dettagli relativi alla dinamica dell’incidente sono ancora piuttosto fumosi. Sono infatti ancora in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia accaduto con precisione e come sia stato possibile uno schianto simile. Le autorità locali e la Procura di Sondrio, infatti, sono attualmente al lavoro anche per verificare eventuali responsabilità per il dramma avvenuto.

A nulla sono serviti i primi soccorsi

Subito dopo che lo sciatore 29enne si è schiantato contro lo sparaneve è stato richiesto immediato l’aiuto dei soccorsi.

Fin da subito la situazione è apparsa molto grave: il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Morelli di Sondalo, dove però è spirato subito dopo il ricovero. La morte è stata poi comunicata alla Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

Stando alle prime informazioni riportate anche da AdnKronos, lo sciatore (il nome era Giovanni Pieroni) era originario di La Spezia e si trovava in Valtellina in vacanza, per passare qualche ora in relax sugli sci in occasione dell’Epifania.