Vanessa Incontrada: tutta la verità sulla sua vita di coppia e un’ipotetica crisi

La showgirl apre una parentesi sulla sua vita privata: c'è aria di crisi o sarà una cosa passeggera?

Vanessa Incontrada è ad oggi felicemente fidanzata, anche se da mesi si vocifera di un’ipotetica crisi con il compagno Rossano Laurini. La showgirl si era mostrata sempre restia ad esprimersi, persino nelle numerose interviste che aveva rilasciato. Solo ora sembra aver detto qualcosa in più sulla sua relazione con Laurini, senza però approfondire nè confermare queste voci.

Vanessa Incontrada in rotta col compagno?

Vanessa è apparsa sulla copertina di Vanity Fair, e la sua dichiarazione inclusa in questo numero, sul suo compagno, è questa: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”.

Quando tira aria di crisi

Le voci che circolavano da febbraio, quindi, non erano del tutto senza ragion d’essere. In effetti, ci sono segnali di crisi, ma potrebbe non essere così.

Riguardo alle separazioni che hanno fatto più scalpore in questo periodo, come quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e in particolare riguardo a quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Vanessa aveva dichiarato: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi.

L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

Lasciando così trapelare come la pensa sulla difficoltà nello scegliere la cosa migliore da fare in questo caso, lungi dal giudicare.