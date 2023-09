Vannacci, proteste a Lucca durante la presentazione del libro

Il libro “Il Mondo al Contrario” scritto dal generale Roberto Vannacci non smette di far discutere. Il militare è stato ospite alla Casa del Boia a Lucca dove ha presentato il libro. Stando a quanto riporta la testata “La Nazione”, Vannacci è stato oggetto di una contestazione proprio mentre stava firmando alcune copie: “Vannacci fascista, sei il primo della lista”, è lo slogan arrivato dai manifestanti.

Vannacci, proteste per il generale durante la presentazione del libro: cosa è successo

A protestare contro il Generale Vannacci sembra fossero state presenti circa 200 persone, un numero che avrebbe bilanciato con quello di chi ha presenziato alla presentazione. Ad ogni modo non sarebbero stati causati danni o vi sarebbero stati disagi. Le forze dell’ordine – si legge ancora – avrebbero accompagnato i manifestanti nelle vicinanze della presentazione, per poi scortarli in piazza San Francesco. Il tutto si sarebbe svolto in modo pacifico.

Vannacci risponde alle accuse di razzismo

Nella puntata di Fuori dal Coro andata in onda lo scorso 20 settembre, il generale Vannacci ha fatto chiarezza sulle accuse di razzismo legate al suo libro: “Razzismo è pensare che una razza sia genomicamente superiore ad un’altra”. Infine, ha aggiunto Il mio pensiero è legato al concetto di patria […] Combattiamo per i nostri valori e i nostri principi. Se li annacquiamo in modo che i valori rappresentino tutti e nessuno, come facciamo a combattere per i nostri principi?”.