Sulle temuta Variante Delta Plus Metteo Bassetti spiega che è “dieci volte più contagiosa ed è particolarmente pericolosa per i non vaccinati”

Sulle caratteristiche della Variante Delta Plus Matteo Bassetti non usa fronzoli: “È dieci volte più contagiosa”. All’AdnKronos l’immunologo primario del San Martino di Genova ha spiegato che supera perfino la varicella e che può “sovvertire gli equilibri”. Ha detto Bassetti sul tema: “Sulla variante Delta plus, quello che sappiamo ad oggi è che la sua contagiosità è superiore del 15-20% rispetto alla Delta.

Matteo Bassetti sulla Variante Delta Plus: “Potrebbe sovvertire gli equilibri”

Quindi occhio: rispetto al coronavirus originale, abbiamo una contagiosità oltre 10 volte superiore“. Insomma, la variante indicizzata come AY.4.2 di Sars-CoV-2 in pratica è “una malattia infettiva più contagiosa più della varicella. Oggi si arrivano a contagiare 9-10 persone. È la variante che potrebbe sovvertire gli equilibri”.

La variante Delta Plus “è un pericolo per i non vaccinati”, l’allarme di Bassetti

Perché? “Come aggressività non è superiore alla Delta e i vaccini sembrano proteggere e funzionare perfettamente anche contro la variante Delta plus”. Tuttavia Bassetti invita a fare “attenzione: questa variante è invece un pericolo per i non vaccinati. Chi oggi non è immunizzato è a forte rischio di essere contagiato nei prossimi 6-8 mesi“.

L’ipotesi di una Variante Delta Plus predominante in Italia, la soluzione di Bassetti: “Vaccinatevi”

Poi la chiosa: “Se la variante Delta plus diventasse predominate anche in Italia chi non è vaccinato sarà contagiato.

Attenzione quindi, è meglio immunizzarsi che rischiare conseguenze anche gravi”.