Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute del governo Draghi, ha fatto il punto della situazione Covid in Italia ed Europa, escludendo un lockdown nazionale a gennaio. Sicuramente ci saranno delle nuove zone rosse e si inizia a parlare della possibilità di introdurre il Green pass per gli studenti.

Sileri ha svelato qualche nuova possibile restrizione per contenere la diffusione del virus, alla vigilia della Cabina di Regia che si terrà domani a Palazzo Chigi, per valutare nuove misure in vista delle feste natalizie.