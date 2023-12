Il maxi tamponamento è stato causato da un camion che ha travolto delle vetture ferme in autostrada per un precedente incidente

Tragico incidente ieri in Venezuela dove un camion ha travolto delle auto in sosta in autostrada per un incidente. Almeno 16 le vittime, oltre a 6 feriti gravi.

Il maxi tamponamento

Il maxi tamponamento a catena è avvenuto ieri, intorno alle 7 del mattino, in Venezuela sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l’est del Paese.

Qui alcune auto erano ferme per un precedente incidente, senza feriti, quando un camion che trasportava un solvente utilizzato nei processi industriali, le ha travolte.

Le immagini e i video condivisi sui Social mostrano enormi fiamme sul luogo dell’incidente.

Erano inoltre in corso dei lavori di sostituzione dell’asfalto sull’autostrada e questo ha ritardato l’arrivo dei soccorsi.

Le vittime

I morti nel maxi tamponamento al momento sono 16, ma non è escluso che il numero possa aumentare dal momento che alcuni feriti (6 almeno) sono in gravi condizioni, presentando ustioni sull’80% del corpo.

Al momento sono state identificate 11 delle 16 vittime, di cui due minorenni. Tra queste, un’intera famiglia: padre, madre e due figli che sarebbero morti carbonizzati tra le fiamme.