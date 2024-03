L’intervento della polizia a Catania ha portato alla scoperta di una sala d’azzardo e di un centro di spaccio. I bambini lasciati soli, invece, stavano bene, ma i genitori si sono beccati una denuncia.

“Venite, ci sono 8 bimbi soli in casa”: polizia scopre sala d’azzardo e centro di spaccio

La polizia è intervenuta per soccorrere otto bambini che, come da segnalazione, erano stati lasciati in casa da soli. I poliziotti, però, hanno scoperto che nello stesso stabile era stata attivata una sala d’azzardo con centro di spaccio. La scoperta è avvenuta nel quartiere di San Cristoforo di Catania. “Lasciano otto bambini soli a casa per spacciare” è stata la segnalazione che ha fatto partire l’intervento delle forze dell’ordine. Mentre gli agenti cercavano di sfondare la porta, i genitori dei bambini sono tornati a casa. Intanto, nel palazzo rumori sospetti hanno messo in allerta gli agenti, che hanno scoperto quello che stava accadendo.

La scoperta degli agenti al piano di sopra

Al piano superiore gli agenti hanno scoperto che l’appartamento era stato adibito a bisca clandestina e luogo di spaccio. L’edificio era protetto da un cancello metallico e da telecamere, ma questo non ha impedito l’intervento. Nell’appartamento è stata scoperta una sala d’azzardo abusiva con quattro slot machine e duemila euro in monete. La stessa sala veniva usata anche per spacciare droga. L’appartamento era anche allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica. La scoperta ha fatto scattare la denuncia per un 30enne e sono stati denunciati anche alcuni pregiudicati per violazione delle misure che imponevano loro di non uscire la sera. Denunciata anche la coppia di genitori per abbandono di minori.